Ракетний удар РФ по "Епіцентру" в Харкові: яка кількість зниклих безвісти

Роботи по ліквідації наслідків атаки призупиняють під час повітряних тривог.

В Харкові після терористичного ракетного удару РФ по будівельному гіпермаркету продовжується ліквідація наслідків атаки. Зниклими безвісти вважаються вісім людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, всі екстрені служби, зокрема - поліція, рятувальники, медики та прокурори - добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих людей.

“Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати. Вісім людей - вважаються зниклими безвісти. Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Ліквідація триває”, - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харкові станом на 16:11 неділі, 26 травня, відомо про 16 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня.

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