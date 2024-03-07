Ракетний удар РФ по Одесі: в Офісі президента розповіли, чи були Зеленський і Міцотакіс ціллю росіян

Версію про те, що росіяни вчора, 6 березня, намагалася вдарити по президенту Володимиру Зеленському та грецькому прем'єру Кіріакосу Міцотакісу під час обстрілу Одеси, виключати не можна.

За словами радника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, не можна виключати, що удар Росії по Одесі 6 березня був націлений на українського президента Володимира Зеленського та грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса, адже ворожа ракета вибухнула лише за 500 метрів від повноважних осіб.

Про це радник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив 7 березня, пише Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - зазначив Жовква.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менше трьох хвилин, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав Жовква.

Нагадаємо, колона президента України Володимира Зеленського, що перебувала поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, відчула на собі удар в Одесі. Про це ТСН.ua передавав раніше. Особи з к ортежу, який супроводжував лідерів під час візиту до міста, побачили "грибоподібну хмару" диму.

За українськими даними, внаслідок удару п’ятеро людей загинули, ще більше зазнали поранень.

Один з грецьких чиновників, який входив до делегації, розповів після удару, що "все в порядку".

Пізніше Зеленський, коментуючи удар, заявив, що сам бачив вибух після російського удару.

Читайте також: