Ракетний удар РФ по складах "Нової пошти" в Одесі: у компанії прокоментували

Пізно ввечері 1 травня Росія завдала ракетного удару по складах "Нової пошти" в Одесі, завдавши матеріальної шкоди на майже 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо. Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15.5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для хвостатих, ліками, посилками з турботою про рідних тощо", - написали у "НП".

Нагадаємо, пізно увечері 1 травня російські війська атакували Одесу балістикою. За даними ДСНС, унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. За інформацією ЗМІ, йшлося про влучання по відділенню "Нової пошти".

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