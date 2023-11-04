Ракетний удар росіян по Полтавщині: пошкоджено будинки, є жертва

У суботу, 4 листопада, російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Уламки збитої ракети пошкодили кілька житлових будинків, загинула одна жінка.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, ворог здійснив атаку на території Миргородського району.

“Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка. На місці працюють всі відповідні служби”, - повідомив голова ОВА.

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Більше подробиць про наслідки терористичного удару російської армії буде повідомлено згодом.

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.

“У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети “Іскандер-К”, - йдеться у повідомленні.

Скільки всього було запущено ракет не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області. У регіоні сталися відключення світла.

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