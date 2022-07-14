Ракетний удар у Вінниці: правоохоронці перевіряють кілька десятків людей на причетність до корегування

З потенційними корегувальниками спілкуються поліція та СБУ.

У Вінниці після ракетного удару 14 липня, внаслідок якого загинуло понад 20 людей, затримали декількох людей. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до корегування обстрілу.

Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Було затримано кілька десятків людей. Вони зараз проходять опитування в органах Нацполіції та СБУ", - сказав міністр.

За його словами, наразі немає даних про причетність навідників. Монастирський пояснив, що окупанти використовували високоточний вид ракет "Калібр", який наводиться по координатах.

"Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах", – сказав голова МВС.

Також він додав, що росіяни випустили по Вінниці чотири ракети, дві з них збила ППО.

Нагадаємо, 14 липня російська ракета прилетіла в центральну частину Вінниці.

Внаслідок ракетної атаки загинули 23 людини, зокрема - троє дітей, у важкому стані перебувають 34 людини. Триває пошук 42 мирних мешканців.

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