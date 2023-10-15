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Ракетний удар по околицях Запоріжжя: що відомо про наслідки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ракетний удар по околицях Запоріжжя: що відомо про наслідки

Фото: gettyimages.com

Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила.

У неділю, 15 жовтня, російська армія завдала ракетного удару в околицях міста Запоріжжя. Ракета упала на відкритій місцевості, жертв і руйнувань немає.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території. Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Юрій Малашко уточнив, що ракетного удару було завдано о 15:11 по території однієї із сільських ТГ Запорізького району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час оголошеної о 15:10 повітряної тривоги в Запорізькій області мешканці обласного центру чули звуки вибуху.

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Дата публікації
Перегляди
708
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