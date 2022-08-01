Ракетний вибух забрав життя чоловіка і 13-річного сина: у Львові витягли з "того" світу поранену 40-річну Оксану з Лиману

У Львові прооперували жительку Лимана з Донеччини, яка з родиною потрапила під ракетний обстріл.

Жінка вижила, а її 13-річний син та чоловік загинули.

Історію пацієнтки розповіли на сторінці першого медичного об'єднання Львова в ФБ.

Оксана та її родина родом з Лиману Донецької області. На Великдень жінка з чоловіком, сином та бабусею перебували на подвір'ї. На вулиці було тихо, жодних повітряних тривог, аж раптом прилетіла ракета і вибухнула поруч. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам’ятає лише крики дитини. Чоловік загинув одразу.

"Поранених Оксану та онука бабуся з осколком в шиї перенесла до погребу. Там вони 3 години чекали на рятувальників. Синові осколок потрапивв ділянку серця, в Оксани численні травми тіла. Врешті рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу. Оксану повезли до лікарні в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там онука намагались врятувати в реанімації. Бабусі видалили осколок", - розповідають медики.

Оксана перебувала у важкому стані - мала численні травми грудної клітки та поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини та зашили масивні рани.

Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на 3 день після прощання з ним.

"З Краматорська Оксану перевезли до Дніпра. Далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десятеро лікарів з відділення травматології та ортопедії Центру травми, а також І хірургічного відділення Центру хірургії. Спеціалісти провели 6 операцій, під час яких закривали дефекти мʼяких тканин, пересаджували шкіру та, зокрема, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м’яких тканин передпліччя у зону пораненого ліктя", - розповідають у медичному об'єднанні.

Попереду в жінки тривала реабілітація, аби відновити функціональність руки.

Нагадаємо, що російська армія вдарила по Салтівському району Харкова. Унаслідок російського обстрілу вранці 1 серпня в Харкові загинув 72-річний чоловік.

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