Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ скоротили кількість окупантів та знищили склад з боєприпасами та пальним - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ скоротили кількість окупантів та знищили склад з боєприпасами та пальним - ОК "Південь"

Обстановка в Південній операційній зоні продовжує тримати напруження й динаміку на високому рівні.

Російські окупанти обстрілюють населенні пункти Миколаївщини і Дніпропетровщини, прикриваючись мирними жителями.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

На Херсонщині тривають бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги.

Також читайте На Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів: понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету

Противник не маючи успіхів в просуванні вперед, укріплюється на оборонних рубіжах, ховає техніку та підрозділи в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями.

Окупанти продовжують обстріли населенних пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Вночі нанесено удар по Очакову. Пошкоджено газову трубу газорозподільної станції та місцевий хлібозавод. Пожежу оперативно локалізовано, жертв та загрози витоку газу нема.

В Миколаєві знов понівечено житлові будинки, ворог підступно вкривав вогнем спальний район міста серед ночі. Інформація про постраждалих уточнюється. Ворожою артилерією обстріляно Воскресенську, Галицинівську, Шевченківську громаду. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

В Широківській громаді зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, їдальня. Пошкоджено 15 житлових будинків.

"Виконуючи вогневі завдання, протягом ночі наші ракетно-артилерійські підрозділи скоротили кількість рашистів на 16 одиниць, знищили їх самохідну артустановку, 4 броньованих та 5 інших автомашин. А також вщент розбили пункт управління БПЛА, склад боєприпасів, склад пально-мастильних запасів ворога", - повідомляє ОК "Південь".

Зазначимо, до війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

Читайте також: