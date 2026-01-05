Ракетно-дронова атака по Україні: яка ситуація зі світлом

Ситуація зі світлом складна / © Associated Press

Уночі ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Повністю знеструмлене м. Славутич, яке адміністративно є частиною Київщини. Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Також триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання в інших регіонах», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему — сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 165 дронів-камікадзе «Шахед», дев’ять балістичних ракет «Іскандер"/ракет С-300, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Під ударом опинились північні, центральні, східні регіони країни.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під удар «Шахедів» ЗС РФ потрапив Фастівський район та Славутич. У Фастівському районі загинув один цивільний, є руйнування приватних будинків та приватних підприємств. У Славутичі — знеструмлення, з яким намагаються впоратись ремонтники.