Ракетно-дроновий удар по інфраструктурі: Міненерго звернулося до українців

Удар РФ по енергетичній інфраструктурі України / © Associated Press

Міністерство енергетики України підтвердило, що Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі країни. Міністерка енергетики Світлана Гринчук закликала громадян залишатися в укриттях, де ще не було відбою повітряної тривоги, та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Заяву щодо чергового масованого удару російських військ по енергетичній системі країни Світлана Гринчук оприлюднила у Facebook.

«Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України», — заявила Гринчук.

Міністерка наголосила, що рятувальники, ремонтні бригади та енергетики готові розпочати роботи з ліквідації наслідків атаки.

«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках», — написала посадовиця.

У зв’язку з повітряною тривогою та атакою, очільниця Міненерго закликала українців дотримуватись правил безпеки.

«Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.