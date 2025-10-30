- Дата публікації
Ракетно-дроновий удар по інфраструктурі: Міненерго звернулося до українців
Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.
Міністерство енергетики України підтвердило, що Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі країни. Міністерка енергетики Світлана Гринчук закликала громадян залишатися в укриттях, де ще не було відбою повітряної тривоги, та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Заяву щодо чергового масованого удару російських військ по енергетичній системі країни Світлана Гринчук оприлюднила у Facebook.
«Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України», — заявила Гринчук.
Міністерка наголосила, що рятувальники, ремонтні бригади та енергетики готові розпочати роботи з ліквідації наслідків атаки.
«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках», — написала посадовиця.
У зв’язку з повітряною тривогою та атакою, очільниця Міненерго закликала українців дотримуватись правил безпеки.
«Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.