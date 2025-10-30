ТСН у соціальних мережах

812
1 хв

Ракетно-дроновий удар по інфраструктурі: "Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів після знеструмлення на Миколаївщині внаслідок обстрілу.

Світлана Несчетна
«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» / © Укрзалізниця

У результаті ворожого обстрілу «Укрзалізниця» має знеструмлення на Миколаївщині. Через це затримується низка потягів.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів,

  • 128 Львів-Запоріжжя,

  • 51 Одеса-Запоріжжя,

  • 7 Харків-Одеса,

  • 53 Дніпро-Одеса.

«Всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух», — йдеться у повідомленні УЗ.

Нагадаємо, Росія здійснила ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі.

