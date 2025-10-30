- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 812
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетно-дроновий удар по інфраструктурі: "Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів після знеструмлення на Миколаївщині внаслідок обстрілу.
У результаті ворожого обстрілу «Укрзалізниця» має знеструмлення на Миколаївщині. Через це затримується низка потягів.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:
127 Запоріжжя-Львів,
128 Львів-Запоріжжя,
51 Одеса-Запоріжжя,
7 Харків-Одеса,
53 Дніпро-Одеса.
«Всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Продовжуємо рух», — йдеться у повідомленні УЗ.
Нагадаємо, Росія здійснила ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі.