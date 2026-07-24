Вибух / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 24 липня російські війська завдали ракетного удару по полігону на Київщині, де проходив захід за участі представників оборонної індустрії. Унаслідок цієї атаки десятки людей загинули та зазнали поранень, а правоохоронці вже розслідують обставини проведення події та безпекові ризики.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку росіян на Київщину 24 липня.

Атака РФ на Київщину 24 липня: що відомо

Армія РФ завдала балістичного удару по Київщині 24 липня. Як повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, 10 людей загинуло, близько 100 поранених. Офіс Генпрокурора розслідує цей воєнний злочин (ст. 438 КК України).

Реклама

Також відкрито кримінальне провадження за неналежне виконання службових обов’язків (ч. 3 ст. 367 КК України), що призвело до загибелі людей. Слідство з’ясує, хто ухвалював рішення про захід, погоджував його формат і чи були оцінені безпекові ризики в умовах війни.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник повідомив, що найбільше постраждав Бучанський район.

«За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

За даними Української ради зброярів, ворог завдав ракетного удару по локації на Київщині, де перебували представники оборонної індустрії. Є загиблі та поранені.

Реклама

Точне місце заходу не публікувалося, обставини з’ясовують компетентні органи. Рада зброярів не була організатором, але надає підтримку колегам. Просимо не поширювати фото, відео, геолокації та будь-які деталі з місця події.

У Генеральному штабі ЗСУ точнили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом і жодного стосунку до сфери управління Сил оборони не має.

Варто зазначити, що оголошення про проведення виставки озброєння на відкритому полігоні було у вільному доступі в Інтернеті, хоча точне місце її проведення не розкривали.

Анонс виставки

Що кажуть очевидці

У соцмережах очевидці обстрілу полігону діляться подробицями трагедії. Один із учасників, Андрій Кобзар, розповів, що для порятунку поранених критично знадобилися турнікети та інші засоби першої медичної допомоги.

Реклама

Кадри з місця удару

Водночас інша учасниця зазначила, що на місці катастрофічно бракувало машин і бригад швидкої допомоги.

Кадри з місця удару

Як відреагували в Україні

Засновник компанії First Contact і військовий Валерій Боровик в етері «Апостроф ТВ» повідомив, що ворожий обстріл був цілеспрямованим. За його словами, росіяни завдали потужного удару саме по полігону, де демонстрували зразки озброєння, а детальнішу інформацію згодом мають оприлюднити офіційні джерела.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і наголосив, що Росія ігнорує міжнародні норми та прагне лише знищення. Він закликав міжнародних партнерів пришвидшити допомогу, підкресливши, що ракети для систем «Patriot» є пріоритетом номер один для захисту людських життів.

Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко зазначив, що ворог вишукує цілі не лише через супутники й агентуру, а й активно моніторить соцмережі та чати. За його словами, проведення масових військових заходів просто неба в зоні досяжності балістики є неприпустимим, адже це фактично допомагає росіянам убивати людей.

Реклама

«Вони мають змогу робити супутникові знімки нашої території, вони мають численну агентуру та читають соцмережі і чати. Організовувати масові мілітарні заходи в зоні ураження балістики під відкритим небом = допомогти росіянам вбити людей. Немає слів», — написав Стерненко у Telegram.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що не був та не планував бути на полігоні, який атакували 24 липня росіяни.

«Друзі, я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах», — зазначив Флеш у соцмережі.

Він зауважив, що не їздить на полігони, якщо існує чимало ризиків, серед яких: відсутність укриття, анонс в інтернеті, зона досяжності балістики, ранній анонс місця проведення, велика кількість учасників.

Реклама

Ігнат попереджає про нову загрозу для України

Під час атаки 24 липня російські війська випустили по Україні балістичні ракети з півночі, а також ракети «Онікс» по південних регіонах, які не досягли своїх цілей. Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ворог накопичив запас ракет, тому закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали тривоги через високу загрозу нових швидкісних ударів.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

«Уже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці там і компетентні служби розберуться з цим питанням», — зазначив Ігнат.

Також він уточнив, що обстріляний об’єкт не мав жодного стосунку до Збройних сил. За його словами, удар прийшовся по приватному спортивному комплексу, а не по військовому полігону. Він додав, що з обставинами організації цієї події та діями її організаторів далі розбиратимуться правоохоронці.

Реклама

Водночас він нагадав, що в Збройних силах давно заборонено проводити публічні заходи та допускати великі скупчення людей з міркувань безпеки.

«І про це потрібно пам’ятати і всім цивільним, тому що ми країна в війні і дотримуватись цих вимог потрібно», — додав Ігнат.

Росія не вперше атакує полігони ЗСУ

У червні 2025 року Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час тренувань. Внаслідок атаки загинуло троє військовослужбовців, а ще 14 зазнали поранень.

За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення. Тоді росіяни завдали удару ракетою «Іскандер-М». Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли тренувальний полігон у Херсонській області.

Реклама

У жовтні того ж року росіяни атакували двома балістичними ракетами навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ на Кіровоградщині.

В оперативному командуванні «Південь» тоді запевнили, що підрозділ був розташований «у тиловій і відносно спокійній частині нашої країни».

Також у серпні, 2023 року росіяни вгатили по театру у Чернігові, де проходила виставка дронів. Тоді у запрошенні на виставку організатори заходу вказали час заходу, але не зазначили місце її проведення. Відвідувачі мали заповнити Google-форму, після чого отримували всю подальшу інформацію.

Організаторка виставки «Люті пташки» Марія Берлінська прокоментувала ракетний удар і наголосила, що як тільки у Чернігові оголосили повітряну тривогу — захід зупинили і звучало оголошено про необхідність піти до укриття.

Реклама

«На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли до укриття — цілі. Я особисто зайшла до укриття за хвилину до удару. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою», — зазначала Берлінська.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів