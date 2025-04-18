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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ракетний терор у Харкові: госпіталізована ще одна дитина

Обстріл Харкова ще раз підтверджує, що Росія продовжує свідомий терор проти цивільного населення, ігноруючи релігійні свята та міжнародне право.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака РФ на Харків

Атака РФ на Харків / © Володимир Зеленський

У Харкові російська балістична ракета сьогодні вранці влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали мирні мешканці, серед яких вже девʼятеро дітей.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

«Госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл. Тож разом маємо девʼять постраждалих дітей», — зазначив Терехов.

Удар стався саме у Страсну п’ятницю, напередодні Великодня, що викликало хвилю обурення серед українців.

Президент України Володимир Зеленський також різко відреагував на атаку РФ:

«Треба бути відвертою сволотою, щоб завдавати ракетних ударів по мирному місту у Страсну п’ятницю, перед Великоднем», — заявив глава держави.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова кількість постраждалих зросла до 112.

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