Ракетний удар по американській компанії на Закарпатті: з'явилися фото та відео руйнувань

Росія вдарила ракетою по американській компанії на Закарпатті / © Прокуратура Закарпатської області

Сьогодні на світанку російські війська завдали ракетних ударів по Мукачеві на Закарпатті. Два "Калібри" атакували місцевий завод з іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство Flex.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Закарпаття та в місцевих медіа.

Закарпатська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. Відомо про 15 травмованих працівників. Їм надається медична допомога.

Телеграм-канал "Лачен пише" повідомив, що під час російської ракетної атаки на заводі перебувало 600 робітників. Їх встигли вивести до укриття.

Зазначається, що американська компанія Flex займається виробництвом електроніки: фітнес-трекерів, приладів для моніторингу здоров'я, кавомашин тощо. Співпрацювала з такими брендами як Nike, Google, Lenovo та іншими. Лише у квітні на заводі провели реконструкцію.

Внаслідок влучання на підприємстві у Мукачеві виникла велика пожежа. У повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Рятувальники працюють на місці "прильотів". Втім, поки що місцевих мешканців просять без нагальної потреби не перебувати на вулиці.

Окрім того, російські "Шахеди" атакували ще й село на Закарпатті. На території одного з населених пунктів Хустського району впав російський дрон. Пошкоджено господарське приміщення, житлові будинки, лінію електропередач.