Ворог атакував Харків / © Associated Press

Реклама

В результаті ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові в ніч проти 27 березня постраждало шестеро осіб.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Шестеро постраждалих у девʼятиповерхівці — у всіх гостра реакція на стрес», — повідомив очільник Харкова.

Реклама

Він заявив, що всі відповідні служби працюють на місці, постраждалим надають допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали ракетного удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.