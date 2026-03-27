Ракетний удар по багатоповерхівці у Харкові: постраждало шестеро осіб — Терехов

Всі відповідні служби працюють на місці.

Ігор Бережанський
Ворог атакував Харків

Ворог атакував Харків / © Associated Press

В результаті ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові в ніч проти 27 березня постраждало шестеро осіб.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Шестеро постраждалих у девʼятиповерхівці — у всіх гостра реакція на стрес», — повідомив очільник Харкова.

Він заявив, що всі відповідні служби працюють на місці, постраждалим надають допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 березня завдали ракетного удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

