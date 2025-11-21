Ракетний удар по багатоповерхівці в Тернополі: 28 загиблих, під уламками досі шукають багато людей

Атака РФ на Тернопіль. / © Associated Press

У Тернополі триває третя доба пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованої багатоповерхівки, куди вдарила російська ракета. Відомо про 28 загиблих, зокрема трьох дітей. Досі з 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні п’ятого-шостого поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою. Станом на 7:00 вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття”, - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 21 листопада загинуло 28 осіб, серед них - три дитини. Окрім того, 94 людини травмовано, зокрема 18 дітей. Також врятовано 46 людей, серед них семеро дітей.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, зранку 19 листопада армія РФ атакувала у Тернополі житлові будинки. Смертельного "прильоту" по одній багатоповерхівці на вулиці Стуса завдала крилата ракета Х-101. Її уламки знайшли на місці удару. Відомо, що це озброєння виготовили в четвертому кварталі 2025 року.

Спочатку повідомлялося про кілька загиблих. Втім, під час пошукових робіт під уламками знаходили тіла загиблих. Зокрема, напередодні ввечері рятувальники повідомили, що кількість жертв зросла до 28 осіб. Під уламками виявили ще двох мешканців будинку.

