Ракетний удар по Балаклії: троє осіб загинуло, кількість поранених зростає

Балаклія / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині. Влучання припало по житловому сектору: пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані поруч автомобілі.

Про інцидент повідомив офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За попередніми даними, одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до семи, серед них — 14-річна дівчинка.

Пізніше стало відомо і про 12-річна дитина, якій знадобилася медична допомога.

Оновлено: начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по м. Балаклія загинули три людини.

Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них — діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування.

На жаль, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по м. Балаклія зростає.

Станом на зараз до медиків звернувся ще один постраждалий.

61-річного чоловіка було шпиталізовано.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та рятувальники, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки та перевіряти територію на предмет можливих завалів.

Раніше на Харківщині росіяни вгатили КАБом.

Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб.