ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Балаклії: троє осіб загинуло, кількість поранених зростає

У Балаклії внаслідок російського ракетного удару загинуло три людини та семеро дістали поранення, серед постраждалих — діти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Балаклія

Балаклія / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині. Влучання припало по житловому сектору: пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані поруч автомобілі.

Про інцидент повідомив офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За попередніми даними, одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до семи, серед них — 14-річна дівчинка.

Пізніше стало відомо і про 12-річна дитина, якій знадобилася медична допомога.

Оновлено: начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по м. Балаклія загинули три людини.

Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них — діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування.

На жаль, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по м. Балаклія зростає. 

Станом на зараз до медиків звернувся ще один постраждалий.

61-річного чоловіка було шпиталізовано.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога та рятувальники, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки та перевіряти територію на предмет можливих завалів.

Раніше на Харківщині росіяни вгатили КАБом.

Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie