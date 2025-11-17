Ракетний удар по Балаклії: з’явилося відео наслідків

Ракетний удар по Балаклії / © Харківська обласна прокуратура

У ніч проти понеділка, 17 листопада, близько 02:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура та оприлюднила відео наслідків.

Ворог застосував по місту дві ракети.

«Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, понад 15 автомобілів. Загинули троє людей. Ще 17 людей отримали поранення та гострий шок, серед них четверо дітей: троє дівчат віком 14, 15 і 17 років, а також 12-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни вгатили КАБом. Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб.