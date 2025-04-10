Ракетний удар по Дніпру: Філатов сказав, куди влучили росіяни

Росія завдала ракетного удару по Дніпру / © ТСН.ua

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Масштабна пожежа, яка виникла на місці ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру, спричинена тим, що ракета влучила у підприємство з виробництва гігієнічних легкозаймистих товарів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Під@ри влупили ракетою по складу серветок та памперсів. Тому так сильно горить», — пояснив він.

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Міський голова Дніпра наголосив, що жодних «офіцерів НАТО» та «найманців», про яких любить розповідати російська пропаганда, на підприємстві не було.

«Це — терор. Нічим не прикритий терор… Вони просто тупо б’ють балістикою по памперсах та дитячих майданчиках», — зазначив Борис Філатов.

Мер Дніпра також зазначив, що комунальні цистерни доставляють рятувальникам воду, щоб загасити пожежу на місці ворожого удару.

«За потреби інша техніка також напоготові. Наші міські лікарні приймають поранених. Обстежуємо й житлову забудову поруч», — повідомив він.

Нагадаємо, у четвер, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці удару виникла масштабна пожежа.