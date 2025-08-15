ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Дніпру: з’явилися деталі та фото з місця трагедії

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру 15 серпня, загинув чоловік.

Автор публікації
Карина Бондаренко
Ракетний удар по Дніпру 15 серпня

Ракетний удар по Дніпру 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У п’ятницю, 15 серпня, російська армія вдарила по Дніпру двома балістичними ракетами. Один чоловік загинув, ще один постраждав і перебуває у важкому стані.

Деталі та фото з місця трагедії опублікував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«62-річний чоловік, який постраждав через ракетну атаку на Дніпровський район, госпіталізований. На жаль, у важкому стані. Йому надають всю необхідну меддопомогу», — написав він.

Голова ОВА додав, що за уточненою інформацією, внаслідок атаки були понівечені три автівки.

Ракетний удар по Дніпру 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ракетний удар по Дніпру 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Від ворожих атак в п’ятницю потерпала і Нікопольщина. Армія РФ била безпілотниками та артилерію по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Постраждали двоє людей — чоловіки 41 і 23 років.

Внаслідок ударів пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п’ять багатоквартирних будинків. Побита й приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

«Також російська армія влучила FPV-дронами по Синельниківщині — Межівській та Покровській громадах. Загорілися приватний будинок та суха трава. Два фото з Дніпровського району, решта — з Нікопольського», — зазначив Сергій Лисак.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія била по Дніпропетровщині 15 серпня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

