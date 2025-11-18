ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Харківщині: серед постраждалих — 16-річний хлопець

Унаслідок російського ракетного удару по місту Берестин поранено дев’ять людей, серед них неповнолітній.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин. За попередньою інформацією, постраждали дев’ять цивільних осіб. Серед травмованих — 16-річний хлопець.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики та інші служби оперативного реагування. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie