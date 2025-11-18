Ракетний удар по Харківщині: серед постраждалих — 16-річний хлопець

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин. За попередньою інформацією, постраждали дев’ять цивільних осіб. Серед травмованих — 16-річний хлопець.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики та інші служби оперативного реагування. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі.