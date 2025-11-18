- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Харківщині: серед постраждалих — 16-річний хлопець
Унаслідок російського ракетного удару по місту Берестин поранено дев’ять людей, серед них неповнолітній.
Російські війська завдали ракетних ударів по місту Берестин. За попередньою інформацією, постраждали дев’ять цивільних осіб. Серед травмованих — 16-річний хлопець.
Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики та інші служби оперативного реагування. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що атака дронами спричинила пожежі у Дніпрі та районі.