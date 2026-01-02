Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла, людей шукають під завалами

Наслідки ракетної атаки на Харків 2 січня / © Харківська ОВА

Через ракетний удар по багатоквартирному будинку в Харкові кількість поранених зросла до 15. Є інформація, що під завалами ще перебувають люди.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, російські загарбники завдали по Харкову двох ударів балістичним озброєнням.

«На цей час медики надали допомогу 15 пораненим. Є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи», — йдеться в заяві Синєгубова.

На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці, медики «швидкої». Робиться все можливе, щоб якнайшвидше врятувати всіх постраждалих.

Очільник ОВА також опублікував фото з наслідками ворожого влучання по житловій п’ятиповерхівці.

Руйнування у Харкові після ракетної атаки 2 січня (8 фото) © Харківська ОВА © Харківська ОВА © Харківська ОВА © ДСНС © Харківська ОВА © Харківська ОВА © Харківська ОВА © Харківська ОВА

Нагадаємо, вдень 2 січня російські війська атакували Харків двома ракетами: завдали удару по житловій забудові в Київському районі. Зруйновано п’ятиповерхівку, виникла масштабна пожежа та пошкоджено сусідні будинки. До цього моменту було відомо про 13 постраждалих. Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція триває, та закликав світ посилити українську ППО для захисту від щоденного російського терору.