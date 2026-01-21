Ракетний удар по Кривому Рогу: багато пошкоджених будинків (фото)

Пошкоджений будинок через ракетний удар по Кривому Рогу / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Були пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля та автомобілі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг у місті пошкоджені дев’ять приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

Окрім того, ворог поцілив БпЛА по Синельниківському району Дніпропетровської області. Від російської атаки потерпали Васильківська і Роздорська громади.

Загинули 77-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще одна жінка віком 53 роки постраждала і була госпіталізована устані середньої важкості.

Спалахнули пожежі. Пошкоджені три приватні оселі.

Пошкоджене авто через ракетний удар по Кривому Рогу / © Олександр Ганжа

До слова, напередодні росіяни атакували житловий сектор Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до трьох осіб: жертвами стали подружжя (48 та 43 роки) та їхній 57-річний сусід. Пошкоджено щонайменше шість будинків та три авто. Через руйнування інфраструктури майже 1500 абонентів залишилися без світла.