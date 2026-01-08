Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про жахливі наслідки

Наслідки удару по Кривому Рогу / © Олександр Вілкул

Внаслідок ракетно-дронової атаки російської терористичної армії по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, 17 людей постраждало. Ввечері 8 січня ворог ударив двома балістичними ракетами «Іскандер» після того, як уночі по місту було завдано одного з найпотужніших комбінованих ударів.

Про жахливі наслідки цієї атаки повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його інформацією, серед постраждалих — троє дітей і 8 жінок. У лікарнях міста перебувають 15 поранених.

«Один чоловік у тяжкому стані, ще один — у вкрай тяжкому. Інші в стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають усю необхідну допомогу і борються за їхні життя», — повідомив Вілкул.

У місті пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, близько десяти з них — дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований.

«Також пошкоджено до 10 об’єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови, уражений об’єкт інфраструктури», — повідомив голова Ради оборони міста.

Через російську атаку на місто багато мешканців Кривого Рогу залишилися без електропостачання, однак енергетики намагаються оперативно повернути світло до осель.

«На зараз 115 823 абоненти відключені від електрики, а ще пів години тому було відключено 161 тисячу — 45 177 переключили на інші лінії», — зазначив Вілкул.

За його словами, система водопостачання у місті працює, щоправда, тиск у мережі буде меншим. Через знеструмлення 4 великих котелень без опалення залишилося близько 1400 будинків.

«Котельня ПівГЗК у роботі, до ранку плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках», — пообіцяв Олександр Вілкул.

На місці ворожого удару триває аварійно-рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні екстрені та комунальні служби.

«Штаб допомоги людям розгорнутий і працює, завезено всі необхідні будівельні матеріали. Ті, чиї квартири постраждали, можуть їх отримати — ОСБ, плівка, рейки тощо. Також приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста — вже прийнято 16 заяв», — зазначив голова Ради оборони.

Нагадаємо, ввечері 8 січня російська армія вдарила двома балістичними «Іскандерами» по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.