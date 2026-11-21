Загиблі від удару по Кривому Рогу / © Колаж ТСН.ua

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Унаслідок вечірнього російського балістичного удару по Кривому Рогу загинули 7-річний хлопчик та 20-річна співробітниця екстреної медичної допомоги.

Деталі про життя загиблих від чергового воєнного злочину РФ опублікував місцевий Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

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Одним із загиблих є 7-річний Тихон Бондар. Родина хлопчика мешкає на Миколаївщині, а до Кривого Рогу приїхала у справах — до повномасштабного вторгнення сім’я планувала переїхати сюди жити. Того вечора Тихон разом із батьками та двома братами зайшов до ресторану Puri Chveni у центрі міста, де їх і застав вибух. Хлопчик зазнав несумісних із життям травм і помер у лікарні.

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Тихон Бондар / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Старший та молодший брати Тихона, Матвій і Платон, наразі перебувають у реанімації, за їхні життя борються медики.

Тихон з братами Матвієм та Платоном / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

За спогадами близьких, Тихон займався тенісом, дуже любив малювати, складати конструктор та обожнював море.

Загиблі від просійського ракетного удару по Кривому Рогу Тихон Бондар та Аліна Зайченко / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Також атака забрала життя 20-річної парамедикині Аліни Зайченко. Як повідомили у центрі екстреної медицини, за кілька хвилин до російського обстрілу вона у складі бригади швидкої прибула на виклик до Puri Chveni через скарги на порушення серцевого ритму. Пацієнтки на місці медики не застали, і саме в цей момент російські терористичні війська завдали удару балістичною ракетою.

Парамедикиня Аліна Зайченко / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Розбита швидка / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Аліна отримала критичні ушкодження: мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також поранення грудної клітини та травму живота. Лікарі намагалися врятувати дівчину, проте поранення виявилися смертельними.

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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу — нові дані

Нагадаємо, 20 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по центральній частині Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по житловому масиву Кривого Рогу зросла до 58 осіб, серед яких шестеро дітей. Жертвами атаки стали семирічний хлопчик та 20-річна працівниця екстреної медичної допомоги.

Про оновлені дані та деталі трагедії поінформував президент України Володимир Зеленський.

За даними глави держави, російські війська поцілили виключно в житлову забудову, де відсутні будь-які військові цілі. Удар спричинив руйнування багатоквартирних будинків, офісних приміщень та іншої цивільної інфраструктури, зокрема ресторану та гаражів, пошкоджені автівки.

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Відомо, що внаслідок атаки загинув семирічний Тихон (2019 року народження), більша частина життя якого припала на період повномасштабного вторгнення. Окрім нього, ворожий удар забрав життя медикині швидкої допомоги. Травм різного ступеня тяжкості зазнали 58 містян.

У лікарнях перебувають шестеро неповнолітніх, зокрема двоє рідних братів загиблого хлопчика — 4-річний Матвій та 11-річний Платон. Поранення отримав також їхній батько. Медичний персонал продовжує надавати постраждалим усю необхідну допомогу, а рятувальні роботи на місці влучання тривають ще з вечора 20 листопада.

Коментуючи наслідки обстрілів, Володимир Зеленський наголосив на необхідності переходу міжнародних партнерів від слів засудження до практичних кроків — посилення української протиповітряної оборони, надання нових оборонних пакетів, допомоги у відновленні та збільшення тиску на державу-агресора.

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