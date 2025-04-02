Ракетний удар по Кривому Рогу: Зеленський звинуватив Росію в терорі (фото)

Ракетний удар по Кривому Рогу / © ДСНС

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Президент України Володимир Зеленський назвав актом терору цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу, який було завдано в середу, 2 квітня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото ДСНС з місця обстрілу.

«Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі», — наголосив український президент.

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Зеленський повідомив, що на місці обстрілу працюють усі необхідні служби та допомагають постраждалим людям.

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

«Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким», — написав він.

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Український лідер зазначив, що від повного й безумовного припинення ударів відділяє лише відсутність згоди Росії припиняти війну.

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

«Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду», — вважає він.

Володимир Зеленський додав, що такі російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО для захисту всіх людей в Україні від російського терору.

«Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України», — підсумував він.

Нагадаємо, через атаку БпЛА, важкої артилерії та КАБів Дніпропетровської області 2 квітня постраждали люди та їхні оселі.