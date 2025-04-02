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Ракетний удар по Кривому Рогу: Зеленський звинуватив Росію в терорі (фото)
На місці обстрілу працюють усі необхідні служби та допомагають постраждалим людям.
Президент України Володимир Зеленський назвав актом терору цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу, який було завдано в середу, 2 квітня.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото ДСНС з місця обстрілу.
«Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі», — наголосив український президент.
Зеленський повідомив, що на місці обстрілу працюють усі необхідні служби та допомагають постраждалим людям.
«Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким», — написав він.
Український лідер зазначив, що від повного й безумовного припинення ударів відділяє лише відсутність згоди Росії припиняти війну.
«Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду», — вважає він.
Володимир Зеленський додав, що такі російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО для захисту всіх людей в Україні від російського терору.
«Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України», — підсумував він.
Нагадаємо, через атаку БпЛА, важкої артилерії та КАБів Дніпропетровської області 2 квітня постраждали люди та їхні оселі.