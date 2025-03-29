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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Кривому Рогу: з'явилися фото наслідків

доповнюється

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Кривий Ріг.

Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

В суботу, 29 березня, Кривий Ріг опинився під російським ракетним ударом. Кількість постраждалих збільшилася до семи.

Фото наслідків атаки показали в ДСНС.

“Ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг попередньо поранено семеро людей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки понівечено понад 20 автомобілів. Окрім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт.

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Потерпілі внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. / © ДСНС у Дніпропетровській області

Дата публікації
Кількість переглядів
65
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