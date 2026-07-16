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Ракетний удар по Києву, атака на російські міста: головні новини ночі 16 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 липня 2026 року:
Росія атакувала Київ балістичними ракетами: пролунали потужні вибухи Читати далі –>
Мерц розповів, на які країни Європи готується напасти Росія Читати далі –>
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Дрони атакували авіабазу в Енгельсі та Саратов Читати далі –>
Двоє людей загинуло внаслідок ракетної атаки на Київ Читати далі –>
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