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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2471
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву, атака на російські міста: головні новини ночі 16 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 липня 2026 року:

  • Росія атакувала Київ балістичними ракетами: пролунали потужні вибухи Читати далі –>

  • Мерц розповів, на які країни Європи готується напасти Росія Читати далі –>

  • Росія масовано атакувала великий обласний центр «Шахедами»: пролунали вибухи Читати далі –>

  • Дрони атакували авіабазу в Енгельсі та Саратов Читати далі –>

  • Двоє людей загинуло внаслідок ракетної атаки на Київ Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
2471
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