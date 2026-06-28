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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Києву, Іран та США знову обмінялися обстрілами: головні новини ночі 28 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Сили ППО

Сили ППО / © Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 червня 2026 року:

  • Ворог атакував Київ балістичними ракетами: пролунали вибухи Читати далі –>

  • США завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану Читати далі –>

  • Путін отримав серйознішу проблему, ніж удари дронів по НПЗ — DW Читати далі –>

  • Іран заявив про удари по військових базах США у Кувейті та Бахрейні Читати далі –>

  • Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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