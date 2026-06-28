- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Києву, Іран та США знову обмінялися обстрілами: головні новини ночі 28 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 червня 2026 року:
Ворог атакував Київ балістичними ракетами: пролунали вибухи Читати далі –>
США завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану Читати далі –>
Путін отримав серйознішу проблему, ніж удари дронів по НПЗ — DW Читати далі –>
Іран заявив про удари по військових базах США у Кувейті та Бахрейні Читати далі –>
Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: