Ракетний удар по Київщині забрав життя відомої журналістки

Від ракетного удару загинула відома комунікаційниця / © УНІАН

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Керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула внаслідок російського ракетного удару по Київській області у п’ятницю, 24 липня.

Про трагедію повідомив у Facebook її чоловік, керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

«У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич)… Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі…», — написав Соловей.

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Про місце і час прощання чоловік загиблої пообіцяв повідомити пізніше.

Валентина Савіцька / © Facebook Ігоря Солов'я

На загибель Валентини Савіцької також відреагував журналіст Ян Доброносов, який назвав її своїм другом.

«Сьогодні ворог забрав життя людини, яку я з гордістю можу назвати своїм другом. Ми працювали разом ще багато років тому. Валентина завжди підтримувала мене, вірила в мене й не раз казала, що я талановитий. Ці слова назавжди залишаться в моїй пам’яті», — зазначив він.

Доброносов додав, що досі не може повірити в загибель комунікаційниці.

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«Світла пам’ять тобі, Валечко… Дякую за все, що ти зробила для мене й для багатьох інших. Тебе завжди пам’ятатимуть», — написав журналіст.

Ракетний удар по Київщині — що відомо

Нагадаємо, вдень 24 липня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, де в цей момент проходила виставка озброєння. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще близько 100 зазнали поранень.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що уражений російською ракетою комплекс не належить до Сил оборони України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що удару росіяни завдали по приватному спортивному комплексу, який не пов’язаний із Збройними силами України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бучанському району на Київщині загинули 10 людей, коли російська ракета влучила у виставку зброї, проведення якої під час війни є неприпустимим.

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