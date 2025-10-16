Ракетний удар по полігону: "Осман" назвав область, в якій розташований навчальний підрозділ

Ракетний удар / © ТСН.ua

Російська армія завдала удару двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Кіровоградщині.

Про це повідомив український військовий батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За його словами, варіантів витоку інформації про місце дислокації полігону «дуже багато».

«Сподіваюся, результати розслідування матимуть позитивний підсумок у пошуку безпосередньо причетних до цієї трагічної події та сприятимуть ліквідації військових злочинців у подальшому», — зазначив він.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що за рішенням головнокомандувача ЗСУ на місці працює спеціальна комісія, яка має встановити всі деталі події.

Комісія має з’ясувати, яким саме типом ракет було завдано удару, та перевірити, чи могло бути коригування або наведення з боку ворога.

Раніше повідомлялося, що удару було завдано по навчальному підрозділу, розташованому у відносно безпечній тиловій зоні.