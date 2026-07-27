Ракетний удар по полігону під Києвом: суд обрав запобіжний захід організатору виставки зброї

Атака на полігон під Києвом. / © Associated Press

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У понеділок, 27 липня, суд обрав запобіжний захід організатору виставки озброєння під Києвом, куди РФ вдарила балістикою, Василю Гончаруку — тримання під вартою упродовж 60 днів без права внесення застави. Його взяли під варту одразу у судовій залі.

Про це стало відомо із засідання суду.

Зауважимо, перед початком засідання і Офісі генпрокурора повідомляли, що наполягають на триманні під вартою без права внесення застави, «враховуючи всі наявні ризики». Втім, адвокати підозрюваного заперечували проти цієї вимоги прокуратури.

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Раніше у суді Гончарук заявив, що «повністю усвідомлює свою відповідальність» та запевнив, що співпрацює зі слідством.

Затримання організатора виставки

Два дні тому генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримали. Йому повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила загибель людей та інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, захід було влаштовано без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади.

Днями, за даними з відкритих джерел, стало відомо, що організатором події виступила Асоціація виробників безпілотних систем «Армада», яку очолює Василь Гончарук.

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Атака на полігон — що відомо

Вдень 24 липня армія РФ завдала удару балістикою по приватному полігону у Бучанському районі Київської області. На момент удару там відбувалася виставка озброєння. За даними ПС, на Київщині було зафіксовано влучання двох ракет.

Спочатку Офіс генпрокурора заявив про десятьох загиблих. Зокрема, жертвами стали працівник польської компанії, журналістка Валентина Савіцька, ексочільник Центру «Альфа» СБУ Едуард Сіренко.

Вже сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки кількість жертв зросла до 11 осіб. У лікарні помер 66-річний чоловік.

Зауважимо, що анонс про виставку зброї був у Мережі. Втім, асоціація АРМАДА, яка була причетна до організації події, твердить, що точну локацію не поширювали публічно, а подія мала суворо закритий формат.

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Дата публікації 21:00, 24.07.26 Кількість переглядів 27 Вся правда про удар по Київщині! Балістичні ракети промахнулись!

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