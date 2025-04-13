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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ракетний удар по Сумах: нові фото та подробиці

Повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
наслідки удару по Сумах

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Два ракетні удари, яких у неділю, 13 квітня, завдала російська терористична армія по центру міста Суми, були спланованою атакою на цивільні обʼєкти та мирних людей на вулицях.

На цьому наголосив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, опублікувавши нові фото наслідків російського теракту.

За його словами, повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

«Друга балістична ракета, випущена росіянами по Сумах, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста», — написав Кривошеєнко.

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Він зазначив, що, за попередніми висновками, більшість загиблих буди жертвами саме осколкових елементів.

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

«Вибух стався приблизно за 200 метрів від місця першого влучання, в районі, де знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини. Такі дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях», — зазначив він.

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Начальник Сумської МВА повідомив, що на місці удару продовжують працювати всі служби, правоохоронні органи та експерти.

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки удару по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

«Незабаром будуть офіційні повідомлення щодо типу боєприпасу, який використали терористи, щоб вбити якомога більше людей», — написав він.

Нагадаємо, за оперативними даними ГУР Міноборони, два балістичні удари по місту були завдані ракетами типу «Іскандер-М» / KN-23, випущеними із території Воронезької та Курської областей РФ.

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