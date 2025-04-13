Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири

Удар по Сумах / © Кордон.Медіа

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Під час ракетного удару по Сумах сьогодні, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів.

Про це передає сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР „Електроавтотранс“ Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», — йдеться в повідомленні.

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Раніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів, що повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.

Керівник Сумської ОВА Володимир Артюх також сказав, що саме повторний удар спричинив найбільші жертви. «Найбільше всього загинуло людей у тролейбусі. Практично всі загинули, хто там був. Люди поверталися з церкви. На жаль, було дуже багато людей», — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.