Ракетний удар по Сумах: серед поранених семеро дітей (фото)

Наслідки атаки по Сумах / © Сумська обласна прокуратура

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У неділю 13 квітня російські військові завдавати удару по Сумах. Внаслідок атаки загинули загинула 21 людина, ще 34 отримали травми.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

«21 загиблий та 34 поранених, внаслідок ракетного удару по центру Сум — розпочато розслідування», — йдеться у повідомленні.

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Очільник МВС Ігор Клименко. заявив, що до 83 осіб збільшилася кількість поранених у Сумах, серед яких 7 дітей.

За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 ранку окупанти завдали два ракетні удари по центру міста Суми. Внаслідок атаки ворога станом на 12:00 відомо про 21 загиблого, 34 поранених, зокрема 5 дітей. Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки нападу. Досудове розслідування проводить слідчі ГУ СБУ по Сумській області.

© ДСНС

© Сумська обласна прокуратура

© Сумська обласна прокуратура

© Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епіцентром російського ракетного удару по Сумах 13 квітня стало приміщення регіонального Центру захисту прав людини.