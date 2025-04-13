- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1056
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Сумах: серед поранених семеро дітей (фото)
Росіяни обстріляли Суми: кількість жертв і поранених зросла
У неділю 13 квітня російські військові завдавати удару по Сумах. Внаслідок атаки загинули загинула 21 людина, ще 34 отримали травми.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
«21 загиблий та 34 поранених, внаслідок ракетного удару по центру Сум — розпочато розслідування», — йдеться у повідомленні.
Очільник МВС Ігор Клименко. заявив, що до 83 осіб збільшилася кількість поранених у Сумах, серед яких 7 дітей.
За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 ранку окупанти завдали два ракетні удари по центру міста Суми. Внаслідок атаки ворога станом на 12:00 відомо про 21 загиблого, 34 поранених, зокрема 5 дітей. Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки нападу. Досудове розслідування проводить слідчі ГУ СБУ по Сумській області.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епіцентром російського ракетного удару по Сумах 13 квітня стало приміщення регіонального Центру захисту прав людини.