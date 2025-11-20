- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Тернополю: невідомою залишається доля 14 людей
Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
На місці російського ракетного удару по багатоповерхівці у місті Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі невідомою є доля 14 людей, які досі не вийшли на зв’язок.
Про це повідомили у ДСНС.
Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці.
Рятувальники не припиняють роботу ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.
«Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини», — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках.
Станом на ранок 20 листопада було відомо, що російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб — врятовано.
Тоді ж повідомлялося, що невідомою є доля 22 людей, які не виходили на зв’язок.