Ракетний удар по Тернополю: невідомою залишається доля 14 людей

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Тернополі / © ДСНС

На місці російського ракетного удару по багатоповерхівці у місті Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі невідомою є доля 14 людей, які досі не вийшли на зв’язок.

Про це повідомили у ДСНС.

Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці.

Рятувальники не припиняють роботу ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

«Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках.

Станом на ранок 20 листопада було відомо, що російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб — врятовано.

Тоді ж повідомлялося, що невідомою є доля 22 людей, які не виходили на зв’язок.