Ракетний удар по Умані — відео з місця атаки
Поліція працює на місці ракетного удару Росії в Умані. Є постраждалі.
Росія у п’ятницю, 26 грудня, завдала ракетного удару по місту Умань у Черкаській області.
Про наслідки повідомили у Національній поліції.
«Сьогодні вдень росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону міста. Є руйнації. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них — двоє дітей», — йдеться у повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.
Нагадаємо, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив ракетний удар по Умані.
Є руйнування житлової інфраструктури, на місці працюють екстрені служби.
За даними Повітряних сих, 26 грудня Росія завдала удару по Україні з використанням балістичної ракети та 99 дронів, ППО знешкодили 73 БпЛА.
Внаслідок нічної масованої атаки дронами на Одещину пошкоджено два судна, енергетичну та портову інфраструктуру, зокрема в Одесі та Ізмаїлі, виникли пожежі.
У Миколаївському районі внаслідок удару РФ дронами «Молнія» були знеструмлення.