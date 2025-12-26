ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1509
1 хв

Ракетний удар по Умані — відео з місця атаки

Поліція працює на місці ракетного удару Росії в Умані. Є постраждалі.

Анастасія Павленко
РФ вгатила по Умані

РФ вгатила по Умані / © Getty Images

Росія у п’ятницю, 26 грудня, завдала ракетного удару по місту Умань у Черкаській області.

Про наслідки повідомили у Національній поліції.

«Сьогодні вдень росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону міста. Є руйнації. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них — двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби.

Нагадаємо, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив ракетний удар по Умані.

Є руйнування житлової інфраструктури, на місці працюють екстрені служби.

За даними Повітряних сих, 26 грудня Росія завдала удару по Україні з використанням балістичної ракети та 99 дронів, ППО знешкодили 73 БпЛА.

Внаслідок нічної масованої атаки дронами на Одещину пошкоджено два судна, енергетичну та портову інфраструктуру, зокрема в Одесі та Ізмаїлі, виникли пожежі.

У Миколаївському районі внаслідок удару РФ дронами «Молнія» були знеструмлення.

