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- Укрaїнa
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Ракетний удар по Волгограду, Іран та США поновили обстріли: головні новини ночі 27 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 червня 2026 року:
У Волгограді повідомили про ракетну атаку на оборонний завод (відео) Читати далі –>
Іран заявив про удари по американських базах на Близькому сході Читати далі –>
Сікорський назвав позбавлення Зеленського польського ордена «неадекватним» Читати далі –>
США знову почали завдавати ударів по території Ірану Читати далі –>
Росія атакувала Запоріжжя та Сумщину: є загиблий та руйнування Читати далі –>
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