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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1811
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Волгограду, Іран та США поновили обстріли: головні новини ночі 27 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракета «Фламінго»

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 червня 2026 року:

  • У Волгограді повідомили про ракетну атаку на оборонний завод (відео) Читати далі –>

  • Іран заявив про удари по американських базах на Близькому сході Читати далі –>

  • Сікорський назвав позбавлення Зеленського польського ордена «неадекватним» Читати далі –>

  • США знову почали завдавати ударів по території Ірану Читати далі –>

  • Росія атакувала Запоріжжя та Сумщину: є загиблий та руйнування Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1811
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