Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та пожежа на промисловому об’єкті

Ворог атакував Запоріжжя / © unsplash.com

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У ніч проти 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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За його словами, травм зазнали троє людей — жінка та двоє чоловіків.

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«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Федоров також розповів про наслідки ракетної атаки для промислової інфраструктури міста. За його словами, ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.

«Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа», — повідомив Семікін.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.

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Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

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