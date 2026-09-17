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Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та пожежа на промисловому об’єкті
Внаслідок атаки постраждали троє людей, а на одному з промислових об’єктів спалахнула пожежа.
У ніч проти 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, травм зазнали троє людей — жінка та двоє чоловіків.
«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Федоров також розповів про наслідки ракетної атаки для промислової інфраструктури міста. За його словами, ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.
«Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа», — повідомив Семікін.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.