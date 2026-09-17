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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та пожежа на промисловому об’єкті

Внаслідок атаки постраждали троє людей, а на одному з промислових об’єктів спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Запоріжжя

Ворог атакував Запоріжжя / © unsplash.com

У ніч проти 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, травм зазнали троє людей — жінка та двоє чоловіків.

«Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Федоров також розповів про наслідки ракетної атаки для промислової інфраструктури міста. За його словами, ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.

«Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа», — повідомив Семікін.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

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