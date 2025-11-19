ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3265
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар РФ по Тернополю: кількість жертв зросла (чутливі фото)

Через удар ракетою по багатоповерхівках у Тернополі зросла кількість загиблих. Наразі РФ вбила 16 людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернопіль 19 листопада

Тернопіль 19 листопада / © Мер Тернополя Сергій Надал

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість загиблих через удар РФ по Тернополю зросла до 19 людей. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

Удар по Тернополю 19 листопада

Удар по Тернополю 19 листопада

Як інформувала Національна поліція України, кількість загиблих у Тернополі становила 16 осіб. Ще 64 людини поранено, серед них — 14 дітей.

«Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Обстріл Тернополя 19 листопада

Обстріл Тернополя 19 листопада

Як деталізував Офіс Генерального прокурора, у Тернополі ракети та БпЛА влучили у два житлові будинки на вул. Стуса та 15 Квітня. Також пошкоджено промисловий об’єкт.

Тернопіль 19 листопада

Тернопіль 19 листопада

«На місці працюють слідчо-оперативні групи, ДСНС, триває гасіння пожеж. Постраждалим надають медичну та психіатричну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Тернопіль 19 листопада

Тернопіль 19 листопада

Як ми писали раніше, під час масованої атаки 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Є влучання у житлові багатоповерхівки, і, на жаль, загиблі та поранені.

«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, сталися значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди», — повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Голова МВС Ігор Клименко деталізував: станом на 10:00: 10 загиблих. Ще 37 поранених, з яких 12 — діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
3265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie