Ракетний удар РФ по Тернополю: кількість жертв зросла (чутливі фото)
Через удар ракетою по багатоповерхівках у Тернополі зросла кількість загиблих. Наразі РФ вбила 16 людей.
Кількість загиблих через удар РФ по Тернополю зросла до 19 людей. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб.
Про це повідомляє ДСНС.
Як інформувала Національна поліція України, кількість загиблих у Тернополі становила 16 осіб. Ще 64 людини поранено, серед них — 14 дітей.
«Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Як деталізував Офіс Генерального прокурора, у Тернополі ракети та БпЛА влучили у два житлові будинки на вул. Стуса та 15 Квітня. Також пошкоджено промисловий об’єкт.
«На місці працюють слідчо-оперативні групи, ДСНС, триває гасіння пожеж. Постраждалим надають медичну та психіатричну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Як ми писали раніше, під час масованої атаки 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Є влучання у житлові багатоповерхівки, і, на жаль, загиблі та поранені.
«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, сталися значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди», — повідомив український лідер Володимир Зеленський.
Голова МВС Ігор Клименко деталізував: станом на 10:00: 10 загиблих. Ще 37 поранених, з яких 12 — діти.