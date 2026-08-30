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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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94
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Ракетний удар РФ по забігу на Харківщині — троє загиблих

Балістична ракета влучила в місце забігу на Харківщині, серед загиблих – поліціянт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Росія завдала ракетного удару по забігу

Росія завдала ракетного удару по забігу / © Associated Press

На Харківщині троє людей загинули під час забігу — Росія вдарила ракетою.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

«Вчора близько 09:30 військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де відбувався забіг у пам’ять про загиблих Героїв України», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, російські військові застосували ракету «Іскандер-М». Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них поліціянт.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу.

Зокрема, встановлюватимуть, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали удару по Харкову, один з безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок російської атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес.

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