Ракетний удар Росії по Сумах: в українських містах оголошено День жалоби

День жалоби за загиблими від російського удару в Сумах / © Pexels

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У низці українських міст понеділок, 14 квітня, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Сумах.

Про це повідомляють мери міст та начальники обласних військових адміністрацій у різних регіонах України.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про День жалоби у Запоріжжі.

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«Росія — країна-терорист. Адже запускати ракети про мирному населенню, дітям, сусідній країні — це й досі не вкладається в голові… Смерті людей від ворожих атак назавжди на совісті росіян, назавжди це особиста відповідальність кожного росіянина», — написав він.

14 квітня також буде Днем жалоби на Київщині

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе», — написав начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в неділю та понеділок в памʼять за загиблими в Сумах українцями будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.

«Громада Львова висловлює щирі співчуття нашій дружній громаді», — йдеться в його дописі.

У Харкові, як і в низці інших міст України, у понеділок, 14 квітня, також буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми.

«Наші співчуття родинам загиблих», — написав мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по центру Сум ракетами з касетними боєприпасами лідери європейських країн висловили співчуття жертвам трагедії та обурення діями Кремля, підкресливши, що відповідальність за продовження війни несе виключно Росія.