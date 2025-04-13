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Ракетний удар Росії по Сумах: в українських містах оголошено День жалоби
У понеділок, 14 квітня, буде приспущено прапори на адміністративних будівлях у пам’ять про жертв російського терору.
У низці українських міст понеділок, 14 квітня, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Сумах.
Про це повідомляють мери міст та начальники обласних військових адміністрацій у різних регіонах України.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про День жалоби у Запоріжжі.
«Росія — країна-терорист. Адже запускати ракети про мирному населенню, дітям, сусідній країні — це й досі не вкладається в голові… Смерті людей від ворожих атак назавжди на совісті росіян, назавжди це особиста відповідальність кожного росіянина», — написав він.
14 квітня також буде Днем жалоби на Київщині
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе», — написав начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в неділю та понеділок в памʼять за загиблими в Сумах українцями будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.
«Громада Львова висловлює щирі співчуття нашій дружній громаді», — йдеться в його дописі.
У Харкові, як і в низці інших міст України, у понеділок, 14 квітня, також буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми.
«Наші співчуття родинам загиблих», — написав мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, після російського ракетного удару по центру Сум ракетами з касетними боєприпасами лідери європейських країн висловили співчуття жертвам трагедії та обурення діями Кремля, підкресливши, що відповідальність за продовження війни несе виключно Росія.