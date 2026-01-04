ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла, тривають пошукові роботи

На місці обстрілу у Харкові знайдено фрагменти тіла ще одного загиблого.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ворожого обстрілу Харкова 2 січня

Наслідки ворожого обстрілу Харкова 2 січня

У Харкові після ворожого ракетного обстрілу житлових кварталів, який стався 2 січня, кількість жертв зросла.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, внаслідок ворожої атаки на місто загинуло вже 6 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 січня в Харкові під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору міста. Пряме влучення припало на п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie