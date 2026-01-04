- Дата публікації
-
Укрaїнa
Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла, тривають пошукові роботи
На місці обстрілу у Харкові знайдено фрагменти тіла ще одного загиблого.
У Харкові після ворожого ракетного обстрілу житлових кварталів, який стався 2 січня, кількість жертв зросла.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
«Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, внаслідок ворожої атаки на місто загинуло вже 6 осіб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 січня в Харкові під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору міста. Пряме влучення припало на п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі.