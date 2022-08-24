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Ракетою "Калібр" рознесли землю: на Полтавщині завдяки окупантам з'явилася найдорожча яма вартістю 5 млн доларів

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Ракетою "Калібр" рознесли землю: на Полтавщині завдяки окупантам з'явилася найдорожча яма вартістю 5 млн доларів

Російські окупанти "демілітаризували" сільську дорогу на Полтавщині.

Високоточна ракета "Калібр" поцілила у степову дорогу в полях між селами.

Про це пишуть у Мережі.

Окупанти рознесли дорогу на село Широка Долина Полтавської області.

"Ракетою "Калібр" рознесли... землю... Найдорожча яма ціною 5 мільйонів доларів з'явилася сьогодні на одній із полтавських сільських доріг. Ось так виглядає ранковий удар "високоточною ракетою "Калібр" по Полтавській області. Денацифікували шматок землі", - підписали відео його автори.

Ракета залишила вирву завглибшки в кілька метрів, тож тепер селянам доведеться її засипати.

Окупанти дорогущою ракетою "денацифікували" сільську дорогу на Полтавщині

Окупанти дорогущою ракетою "денацифікували" сільську дорогу на Полтавщині

Нагадаємо, що в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "повітря-земля", ймовірно, Х-22 по Миргороду.

Як повідомлялося, українські сили ППО збили ворожу ракету над Черкаською областю

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