Ракетою "Калібр" рознесли землю: на Полтавщині завдяки окупантам з'явилася найдорожча яма вартістю 5 млн доларів

Російські окупанти "демілітаризували" сільську дорогу на Полтавщині.
Високоточна ракета "Калібр" поцілила у степову дорогу в полях між селами.
Про це пишуть у Мережі.
Окупанти рознесли дорогу на село Широка Долина Полтавської області.
"Ракетою "Калібр" рознесли... землю... Найдорожча яма ціною 5 мільйонів доларів з'явилася сьогодні на одній із полтавських сільських доріг. Ось так виглядає ранковий удар "високоточною ракетою "Калібр" по Полтавській області. Денацифікували шматок землі", - підписали відео його автори.
Ракета залишила вирву завглибшки в кілька метрів, тож тепер селянам доведеться її засипати.
Нагадаємо, що в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "повітря-земля", ймовірно, Х-22 по Миргороду.
Як повідомлялося, українські сили ППО збили ворожу ракету над Черкаською областю.
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