Ракети для Patriot: чому ліцензія США не врятує Україну від прильотів у найближчі роки

Patriot / © Getty Images

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Україна отримала ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Нещодавно таку можливість також отримала Німеччина, там планують до кінця 2026 року віддати першу партію озброєння.

Про це пише видання France 24.

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot стала важливою політичною перемогою для Володимира Зеленського. Водночас експерти попереджають: запуск такого виробництва може зайняти тривалий час.

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До того часу Україна, ймовірно, й надалі відчуватиме гострий дефіцит ракет-перехоплювачів і буде змушена визначати, які саме об’єкти захищати насамперед, поки Росія продовжує масовані удари по містах та енергетичній інфраструктурі.

Україна зіткнеться з певними викликами, починаючи від будівництва заводу на своїй території.

«Це буде головною ціллю для росіян, щойно вони його знайдуть. Україні потрібно буде розпорошити виробництво зброї по всій країні, щоб росіянам було важче її вразити», — сказав експерт Кадишев.

Києву також доведеться чекати на різні компоненти. Для порівняння видання наводить приклад Німеччини. 2024 року Raytheon домовилася з європейською компанією MBDA про виробництво ракет GEM-T для систем Patriot PAC-2 на німецьких підприємствах, однак перші поставки очікуються лише на початку 2027 року.

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Певні компоненти, ймовірно, буде важче отримати, ніж інші.

«Ніщо не гарантує, що Україна буде пріоритетною серед клієнтів, які очікують отримання перехоплювачів. Розробка систем Patriot на українській землі слугуватиме довгостроковою інвестицією, яка дозволить Україні забезпечити себе силою стримування проти спроб Росії продовжити або відновити свої атаки. Наразі немає дивовижного рішення, окрім посилення атак на російські ракетні заводи та пускові установки, керуючись логікою, що напад — найкраща форма захисту», — пише видання.

Україна вироблятиме ракети для Patriot: що відомо

Україна та США на рівні президентів домовилися про виробництво комплексів Patriot в Україні. Тепер урядові фахівці мають максимально швидко оформити всі потрібні ліцензії.

Раніше повідомлялося, що обіцянка США дозволити Україні виробляти Patriot не означає, що ракети з’являться швидко. Для запуску виробництва потрібні технології, обладнання, сертифікація та складний ланцюг постачальників. У світі є лише кілька майданчиків, де Patriot виготовляють за американською ліцензією.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва може зайняти тривалий час. Поки що невідомо, про які саме ракети йдеться — сучасніші PAC-3 чи простіші PAC-2.

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