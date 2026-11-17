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Ракети для Patriot і не тільки: Німеччина виділяє Україні новий пакет допомоги — що у списку
Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 300 мільйонів доларів, який буде зосереджений на посиленні протиповітряної оборони напередодні зимових місяців.
Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів у зв’язку з наближенням зимових місяців.
Про це перед засіданням Ради оборони ЄС у Брюсселі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише видання Handelsblatt.
Допомога виділяється в межах програми PURL, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для потреб ЗСУ, і буде сфокусована на протиповітряній обороні.
За словами Пісторіуса, Берлін спільно з Норвегією купує у США системи, яких немає в Європі, оскільки Росія навмисно атакує українську енергетику та теплопостачання перед зимою й продовжуватиме це робити.
До нового пакета, зокрема, увійдуть:
керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
раніше анонсовані системи ППО Iris-T;
нові радари;
боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників.
Окрім цього, Німеччина готується інтегрувати ракети Iris-T у норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS.
Необхідність термінової передачі озброєння Пісторіус пояснив тим, що через відсутність успіхів на полі бою російська армія посилює повітряні удари по українській водо- та електроенергетичній інфраструктурі. Міністр підкреслив, що підтримка України не є благодійністю — йдеться про безпеку всієї Європи та необхідність зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
У брюссельській зустрічі також бере участь заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Європейські союзники, і насамперед Берлін, очікують від Вашингтона роз’яснень найближчими тижнями щодо можливого виведення американських військ, щоб не допустити прогалин в обороні Європи.
Коментуючи перспективи мирних переговорів, Пісторіус висловився обережно, зазначивши, що безперервні бої та посилення російських ударів по цивільних не свідчать про реальну готовність Москви до діалогу. Водночас він наголосив: держави, які в майбутньому нададуть Україні гарантії безпеки, обов’язково мають бути залучені до переговорного процесу.
Нагадаємо, ще у жовтні Борис Пісторіус повідомив про те, що Федеративна Республіка Німеччина готує рекордний транш військової допомоги для України, загальна вартість якого перевищить 2 млрд євро.