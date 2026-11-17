Борис Пісторіус розповів про внесок Німеччини / © Associated Press

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Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів у зв’язку з наближенням зимових місяців.

Про це перед засіданням Ради оборони ЄС у Брюсселі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише видання Handelsblatt.

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Допомога виділяється в межах програми PURL, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для потреб ЗСУ, і буде сфокусована на протиповітряній обороні.

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За словами Пісторіуса, Берлін спільно з Норвегією купує у США системи, яких немає в Європі, оскільки Росія навмисно атакує українську енергетику та теплопостачання перед зимою й продовжуватиме це робити.

До нового пакета, зокрема, увійдуть:

керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

раніше анонсовані системи ППО Iris-T;

нові радари;

боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотників.

Окрім цього, Німеччина готується інтегрувати ракети Iris-T у норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS.

Необхідність термінової передачі озброєння Пісторіус пояснив тим, що через відсутність успіхів на полі бою російська армія посилює повітряні удари по українській водо- та електроенергетичній інфраструктурі. Міністр підкреслив, що підтримка України не є благодійністю — йдеться про безпеку всієї Європи та необхідність зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

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У брюссельській зустрічі також бере участь заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Європейські союзники, і насамперед Берлін, очікують від Вашингтона роз’яснень найближчими тижнями щодо можливого виведення американських військ, щоб не допустити прогалин в обороні Європи.

Коментуючи перспективи мирних переговорів, Пісторіус висловився обережно, зазначивши, що безперервні бої та посилення російських ударів по цивільних не свідчать про реальну готовність Москви до діалогу. Водночас він наголосив: держави, які в майбутньому нададуть Україні гарантії безпеки, обов’язково мають бути залучені до переговорного процесу.

Нагадаємо, ще у жовтні Борис Пісторіус повідомив про те, що Федеративна Республіка Німеччина готує рекордний транш військової допомоги для України, загальна вартість якого перевищить 2 млрд євро.

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