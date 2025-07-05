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Ракети до Patriot без США: Чмут відповів, чи може Україна отримати їх в обхід Вашингтона
Чмут розвіяв міфи про постачання ракет для Patriot без США та назвав реальні варіанти.
Керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут наголосив, що створити власний Patriot в Україні наразі навіть не тема для обговорення.
Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Мілітарний».
За його словамиможливість отримання Україною ракет для системи Patriot без участі Сполучених Штатів.
«Можна говорити про Японію, Німеччину, і так далі, але фактично тільки Штати. В різних конфігураціях, тому що навіть якщо щось робиться в Німеччині, там все одно якась значна частина компонентів будуть американські», — наголосив він.
Тарас Чмут підкреслив, що навіть якщо ракети виготовляються за кордоном, ключові складові все одно американського виробництва, тому обійти Сполучені Штати в цьому процесі фактично неможливо.
Нагадаємо, хоча європейські системи протиповітряної оборони — такі як Айрісте та Сампті — є важливим елементом оборонного щита, вони не мають надійної альтернативи американському комплексу Patriot у протидії балістичним ракетам.
Комплекс Петріот був створений для стримування саме ракетного загрозу з високою швидкістю й траєкторією. Натомість Айрісте та Сампті більше орієнтовані на захист від літаків, безпілотників і крилатих ракет.