Ракети готували для запуску по Україні: ССО вгатили по "Іскандерах" у Криму (відео)

«Іскандер» / © Associated Press

Реклама

ССО уразили російські «Іскандери», що готували пуски ракет по українських містах.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

«У ніч проти суботи підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій далекобійними дронами уразили пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер“, що базувалися у тимчасово окупованому Криму», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що одна пускова установка «Іскандер» була знищена поблизу села Вишневе, ТОТ Крим. Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об’єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту.

Також, унаслідок отриманих розвідувальних даних від представників місцевого руху опору, Силами спеціальних операцій був виявлений і уражений пункт зберігання пускових установок «Іскандер» у селищі Курортне, ТОТ Крим. ССО успішно уразили місце дислокації машин. Одразу кілька дронів досягнули цілі.

Сили спеціальних операцій продовжують асиметрично відповідати ворогу та знижувати його наступальний потенціал.

14 березня стало відомо, що підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні Керченської протоки. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook. Порт, який противник використовує для логістики з Кримом, розташований майже за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На території порту розташовані причали, паромний комплекс, термінали для перевалки зерна, нафтопродуктів та хімічних вантажів. Ворог через порт «Кавказ» забезпечує експортно-імпортні операції, рейдову перевалку великотоннажних суден.

Реклама

14-15 лютого у районі Керчі та на протилежному березі Керченської протоки ввечері та вночі лунали вибухи, про що повідомляють місцеві мешканці. За повідомленнями з Керчі, було чути звуки, схожі на роботу російської протиповітряної оборони. Також про вибухи заявляли очевидці над містом і в районі протоки. Інформація про причини та наслідки гучних звуків офіційно не підтверджена. Водночас, за даними підписників місцевих каналів, Керченський міст був перекритий орієнтовно від 19:00 суботи та залишався закритим понад п’ять годин.