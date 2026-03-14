Ракети готували для запуску по Україні: ССО вгатили по "Іскандерах" у Криму (відео)

Далекобійні дрони ССО успішно уразили «Іскандери» у тимчасово окупованому Криму, спричинивши вторинну детонацію боєкомплекту.

Світлана Несчетна
«Іскандер» / © Associated Press

ССО уразили російські «Іскандери», що готували пуски ракет по українських містах.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

«У ніч проти суботи підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій далекобійними дронами уразили пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу „Іскандер“, що базувалися у тимчасово окупованому Криму», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна пускова установка «Іскандер» була знищена поблизу села Вишневе, ТОТ Крим. Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об’єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту.

Також, унаслідок отриманих розвідувальних даних від представників місцевого руху опору, Силами спеціальних операцій був виявлений і уражений пункт зберігання пускових установок «Іскандер» у селищі Курортне, ТОТ Крим. ССО успішно уразили місце дислокації машин. Одразу кілька дронів досягнули цілі.

Сили спеціальних операцій продовжують асиметрично відповідати ворогу та знижувати його наступальний потенціал.

Україна вибиває окупантів з Криму — останні новини

14 березня стало відомо, що підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні Керченської протоки. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook. Порт, який противник використовує для логістики з Кримом, розташований майже за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На території порту розташовані причали, паромний комплекс, термінали для перевалки зерна, нафтопродуктів та хімічних вантажів. Ворог через порт «Кавказ» забезпечує експортно-імпортні операції, рейдову перевалку великотоннажних суден.

14-15 лютого у районі Керчі та на протилежному березі Керченської протоки ввечері та вночі лунали вибухи, про що повідомляють місцеві мешканці. За повідомленнями з Керчі, було чути звуки, схожі на роботу російської протиповітряної оборони. Також про вибухи заявляли очевидці над містом і в районі протоки. Інформація про причини та наслідки гучних звуків офіційно не підтверджена. Водночас, за даними підписників місцевих каналів, Керченський міст був перекритий орієнтовно від 19:00 суботи та залишався закритим понад п’ять годин.

