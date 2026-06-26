Ракети і дрони масовано вдарили по великому місту: є "прильоти", зникло світло - деталі

Ракетний удар. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти п’ятниці, 26 червня, російська армія вдарила ракетами та дронами промислові об’єкти Кременчука Полтавської області. Частина району залишилася без світла.

Про це повідомив Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових об’єктах», — наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, внаслідок атаки сталися часткове відключення світла. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Зауважимо, у Кременчуцькому районі від початку доби кілька разів оголошували повітярну тривогу. Після опівночі у Кременчуці сталися сильні вибухи. Місцева влада повідомила, що громада опинилася під комбінованою атакою ворога.

Новини партнерів