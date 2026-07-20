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Ракети летіли просто у будинки: наслідки "прильотів" на Одещині (фото)
За даними влади, постраждало троє осіб, серед них — дитина.
В Одеській області внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«На жаль, постраждало троє людей — двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно», — зазначив він.
Крім цього, пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.
Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.
Нагадаємо, очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому РФ б’є по Одесі та області. Окупанти хочуть знищити український морський коридор, зупинити експорт продовольства та підірвати економіку.
20 липня ранок в Одесі почався з вибухів — під удар потрапила інфраструктура.
Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що за останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них шестеро дітей.