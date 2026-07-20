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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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336
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Ракети летіли просто у будинки: наслідки "прильотів" на Одещині (фото)

За даними влади, постраждало троє осіб, серед них — дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

В Одеській області внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, постраждало троє людей — двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Крім цього, пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому РФ б’є по Одесі та області. Окупанти хочуть знищити український морський коридор, зупинити експорт продовольства та підірвати економіку.

20 липня ранок в Одесі почався з вибухів — під удар потрапила інфраструктура.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що за останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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